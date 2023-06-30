Певец Олег Винник впервые подтвердил, что женат на Таисие Сватко (Таюне) и воспитывает с ней сына.

— Это та, о которой я пою песни. Ее зовут Тая. Это очень красивое имя. Мама называла ее Таюне, — признался Олег в интервью КРП.

Также артист впервые открыто рассказал о сыне. Впрочем, решил не раскрывать личность парня, чтобы его не доставали журналисты. Личную жизнь Винник хочет оставлять при себе.

— Сын у меня не маленький: просунет руку и засунет камеру в одно место, а затем позвонит полицаям. И я каждый день молюсь, чтобы моих близких не шантажировали за меня и мои поступки , — говорит Винник.

Артист признался, что у сына хорошее чувство юмора и он уже обучает своего отца.

— Он у меня очень юморной, не знал я, что он таким будет. Стебется надо мной, — добавляет певец.

Об отношениях Олега Винника с Таюне журналисты писали давно. Впрочем, сам певец пытался сохранять на сцене образ холостяка. Таисия Сватко долгое время была бэк-вокалисткой Винника, а затем решила начать сольную карьеру.

По информации журналистов, Винник и Сватко женаты еще со студенческих времен и воспитывают сына Юлиана.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, когда выехал из Украины после полномасштабного вторжения России. Певец признался, что сделал это уже после начала полноценной войны — 26 февраля — и тогда “вывез очень много людей с собой”.