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Персоны

Спальник, фонарик, бутерброд: Притула собрал Куцевалова в третий реалити-поход

30 сентября 2023, 10:54
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Марк Куцевалов

Украинский комик Марк Куцевалов отправляется в третий реалити-поход. На этот раз артист планирует преодолеть тысячу километров за 40 дней и собрать 40 млн грн. За эти средства приобретут шесть машин для гражданского разминирования деоккупированных территорий.

— Да, это огромная сумма. Но я уверен, что все получится, и благодаря вам на освобожденных от оккупантов территориях снова смогут жить и безопасно работать наши люди! — написал Куцевалов в своем Instagram.

Это совместный проект комика с Фондом Притулы. На видео Сергей Притула собирает Марка Куцевалова в дорогу и напоминает, что на него смотрит вся страна. Старт похода назначен на первое октября.

— Впереди долгий и, обещаю, интересный путь! Обнимаю вас и надеваю кроссовки. Реалити-поход начинается! — резюмировал Марк Куцевалов.

В свою очередь подписчики комика обещают внимательно за ним следить, поддерживать и, безусловно, донатить, а еще с юмором высказывают пожелания.

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  • Умоляю, пусть тебе кто-то одолжит новый телефон. Нам надо сториз с мозолями в 4к формате!
  • Не забудь запасные носки!
  • Думаю, он бы донес Единое Кольцо до Роковой горы!
  • Следил за прошлым походом, как за собственной жизнью. Марк — топ! Донатим, следим, приближаем победу!

Напомним, в начале года во время похода из Киева в Херсон артист смог собрать почти 2,5 млн. грн. Эти средства пошли на возвращение связи херсонцам с помощью Starlink. До этого Куцевалову удалось собрать 2,9 млн грн, пройдя от Черноморска до Говерлы.

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Фото: Марк Куцевалов

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