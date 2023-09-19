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Склонил голову к плечу: Бена Аффлека застукали за объятиями с бывшей женой

19 сентября 2023, 13:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Аффлек
Источник: Depositphotos

Американского актера Бена Аффлека заметили обнимающимся с бывшей женой, актрисой Дженнифер Гарнер.

Экс-супруги были в авто, и в какой-то момент Гарнер с заднего сиденья наклонилась к переднему, чтобы обнять Аффлека. Тот в свою очередь склонил голову к плечу бывшей жены.

В машине также была младшая дочь экс-пары Серафина, которая сидела рядом с отцом. Всего у них трое общих детей.

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Отметим, бывшая пара сохранила дружеские родительские отношения, несмотря на слухи об изменах со стороны Бена и азартных играх, предположительно приведшие к их разводу.

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году, в 2018-ом они развелись. Сейчас актер женат на певице Дженнифер Лопес, а Гарнер обручилась с бизнесменом Джоном Миллером.

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Источник
PageSix
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Бен Аффлек
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