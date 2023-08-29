Саша Бо показала свое лицо до и после пластической операции

Украинская блогерша Саша Бо поделилась результатами своей пластической операции на лице.

В сториз в Instagram она призналась, что ранее пробовала увеличить губы с помощью филлеров, однако результат ее не удовлетворил.

Именно поэтому осенью прошлого года Саша Бо решилась лечь под нож хирурга, чтобы исправить форму верхней губы. Блогеру сделали операцию булхорн, во время которой врачи сократили расстояние между носом и верхней губой, сделав ее больше.

Саша показала фото своего лица до и после операции. Она отметила, что результат после пластики ей нравится больше.

Также Саша обнародовала фото, на котором видно шрам, оставшийся сразу после процедуры.

Блогерша отметила, что не призывает всех делать такие операции, однако считает, что результат от них намного лучше, чем от филлеров.

— Чик-чик и спокойствие на всю жизнь. Не агитирую делать пластические операции, если что. Просто демонстрация. А насчет филлеров подумайте и подойдите к процедуре более сознательно, с мыслью о внешнем виде в будущем, — написала она.

Фото: Саша Бо