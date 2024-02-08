В семье актрисы Риммы Зюбиной случилось горе. Она сообщила о смерти самого родного человека.

Римма Зюбина рассказала о смерти мамы

Грустную новость Римма сообщила в Facebook. Актриса рассказала, что ее мамы Веры не стало 3 февраля, а еще 2-го они праздновали ее 85-летие.

— За всю жизнь я не встречала более скромного человека. Моя мама никогда ничего не просила, не требовала, она просто щедро дарила добро. В нашем доме гость — это было счастье, никогда без подарков никто не выходил от мамы. Мама носила имя — Вера. И она была моей верой, во времена моих скитаний и уныния, — рассказала Зюбина.

Актриса сказала, что в декабре 2023 года в квартире мамы, которая жила в Ужгороде, случился пожар. Она могла бы погибнуть вместе с племянником Риммы, но им удалось спастись. Зюбина считает, что этот стресс забрал последние ее жизненные силы.

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Последний их разговор состоялся, когда мама была в больнице. Зюбина услышала в ее голосе уныние и решила ее поддержать, сказав, что она доживет до ста лет.

Последний раз маму актрисы видели ее подруги. Тогда они сделали для Риммы фото, а мама отговорила ее ехать в Ужгород. Уже через несколько часов Римма узнала о смерти родного человека.

— Всю жизнь я слышала от нее: Я так прошу у Бога легкой смерти. Потом на мгновение умолкала и добавляла, что такую смерть нужно заслужить. Мамочка, ты это заслужила… Когда-то я написала здесь в Facebook, в любой непонятной ситуации – поезжай к маме. Я приехала, мамочка, — написала Зюбина.

Фото: Римма Зюбина