Родная сестра ведущей Маши Ефросининой Лиза Ющенко была замечена на вечеринке в Монако, на которой присутствовали россияне и украинцы.

Гала-ужин в элитном яхт-клубе прошел в начале августа. Среди гостей, помимо экс-невестки третьего президента Украины Виктора Ющенко, также были москвичка, гимнастка Каролина Севастьянова, жена бывшего члена партии Единая Россия Ксения Костина и Мисс Россия 2016 Анастасия Полхова. Об этом стало известно из сюжета телемарафона Единые новости.

На мероприятии Лиза была с подругами, они сидели за столиком прямо под сценой, стоимость которого варьируется от €950 до €1200 (38-48 тыс. грн).

Кроме того, они развлекались под песни артиста с неоднозначной позицией Валерия Меладзе, который выступал перед гостями.

Стоит отметить, что окружение россиян для Ющенко не проблема, ведь сама она живет в России. В 2014 году родная сестра Маши Ефросининой вышла замуж за российского бизнесмена.

По поводу войны в родной стране Лиза молчит. В ее Instagram есть один пост, посвященный событиям в Украине.

К слову, еще в феврале 2023 года Маша Ефросинина комментировала отношения с сестрой. Тогда она сказала, что для их семьи это больная тема, а общение практически сведено к нулю.