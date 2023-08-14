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Развлекалась с россиянами под Меладзе: сестра Ефросининой зажгла на вечеринке в Монако

14 августа 2023, 19:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Развлекалась с россиянами под Меладзе: сестра Ефросининой зажгла на вечеринке в Монако

Родная сестра ведущей Маши Ефросининой Лиза Ющенко была замечена на вечеринке в Монако, на которой присутствовали россияне и украинцы.

Гала-ужин в элитном яхт-клубе прошел в начале августа. Среди гостей, помимо экс-невестки третьего президента Украины Виктора Ющенко, также были москвичка, гимнастка Каролина Севастьянова, жена бывшего члена партии Единая Россия Ксения Костина и Мисс Россия 2016 Анастасия Полхова. Об этом стало известно из сюжета телемарафона Единые новости.

Лиза Ющенко Монако

На мероприятии Лиза была с подругами, они сидели за столиком прямо под сценой, стоимость которого варьируется от €950 до €1200 (38-48 тыс. грн).

Лиза Ющенко Монако

Кроме того, они развлекались под песни артиста с неоднозначной позицией Валерия Меладзе, который выступал перед гостями.

Валерий Меладзе Монако

Стоит отметить, что окружение россиян для Ющенко не проблема, ведь сама она живет в России. В 2014 году родная сестра Маши Ефросининой вышла замуж за российского бизнесмена.

По поводу войны в родной стране Лиза молчит. В ее Instagram есть один пост, посвященный событиям в Украине.

К слову, еще в феврале 2023 года Маша Ефросинина комментировала отношения с сестрой. Тогда она сказала, что для их семьи это больная тема, а общение практически сведено к нулю.

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