Украинский шоумен и политик Сергей Сивохо, который умер 17 октября, редко показывал свою семью и делился подробностями личной жизни.

Однако известно, что у него осталась жена Татьяна и сын Савва.

Что известно о семье Сергея Сивохо

Сергей Сивохо познакомился с женой Татьяной на телевидении, когда женщина работала ведущей телевизионных новостей.

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Служебный роман длился пять лет, после чего пара поженилась. В 2000 году у них родился сын, поэтому Татьяна покинула работу. Впервые Сивохо публично показал свою избранницу в 2016 году.

В 2021 году супруги отпраздновали 25 годовщину. В одном из интервью Сивохо признавался, что за это время у них практически не было серьезных семейных кризисов.

Сыну Сивохо в этом году исполнится 23 года. Ранее шоумен рассказывал, что Савва увлекается виртуальной вселенной и компьютерными играми.

Семья редко вместе появлялась на публике, однако иногда Сергей и Татьяна публиковали совместные фото в социальных сетях.

Напомним, что Сергей Сивохо умер на 55-м году жизни. Он ушел из жизни 17 октября в 05:40 утра в Германии.

По данным пресс-службы шоумена, причиной смерти стала хроническая болезнь легких.

Фото: Tanny Lily Ciboxo