Украинский шоумен и политик Сергей Сивохо, который умер 17 октября, редко показывал свою семью и делился подробностями личной жизни.
Однако известно, что у него осталась жена Татьяна и сын Савва.
Что известно о семье Сергея Сивохо
Сергей Сивохо познакомился с женой Татьяной на телевидении, когда женщина работала ведущей телевизионных новостей.
Служебный роман длился пять лет, после чего пара поженилась. В 2000 году у них родился сын, поэтому Татьяна покинула работу. Впервые Сивохо публично показал свою избранницу в 2016 году.
В 2021 году супруги отпраздновали 25 годовщину. В одном из интервью Сивохо признавался, что за это время у них практически не было серьезных семейных кризисов.
Сыну Сивохо в этом году исполнится 23 года. Ранее шоумен рассказывал, что Савва увлекается виртуальной вселенной и компьютерными играми.
Семья редко вместе появлялась на публике, однако иногда Сергей и Татьяна публиковали совместные фото в социальных сетях.
Напомним, что Сергей Сивохо умер на 55-м году жизни. Он ушел из жизни 17 октября в 05:40 утра в Германии.
По данным пресс-службы шоумена, причиной смерти стала хроническая болезнь легких.
Фото: Tanny Lily Ciboxo