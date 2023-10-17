Голливудский актер Дуэйн Джонсон никогда не проигрывает в драках в кино из-за уникального пункта в контракте. Его герои не могут проиграть, и на это соглашаются режиссеры, чтобы лицо Джонсона появилось на экранах.

Об этом сообщает Wall Street Journal, получив доступ к одному из контрактов.

Так, в большинстве боевиков Голливуда где играл Дуэйн, его герои выглядели крутыми и невозмутимыми. К примеру, тот же агент Люк Хоббс во франшизе Форсаж.

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Подобную идею Джонсон подглядел у своего коллеги — актер Вин Дизель разработал систему, благодаря которой мог посчитать количество ударов во время драк на экране и ограничить их число в контракте.

Аналогично хотели сделать Джонсон и Джейсон Стейтем, также играющие “крутых парней” в боевиках.

Некоторые компании используют творчество умерших звезд для создания новых фильмов. К примеру, Disney объяснил, как Джин из Алладина заговорил голосом Робина Уильямса. В компании заявили, что это не работа искусственного интеллекта — это была старая запись с текстом, которую сделали до смерти актера.