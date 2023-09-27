Украинская певица Alyona Alyona повспоминала, как работала воспитательницей в детском садике, на фоне праздника Дня воспитателя. Артистка признается, что это непростая профессия, но очень важная для нас всех.

Своими мыслями звезда поделилась с поклонниками в Instagram и показала архивные фотографии с детьми.

— Сегодня моим воспитанникам по 13-14 лет. Мне до сих пор трудно осознавать, как быстро течет время. Воспитатель — непростая, но важная профессия, ведь нужен особый подход к каждому ребенку. В условиях войны это дается еще сложнее, — заявила Alyona Alyona.

Певица также обратилась к воспитателям с приятными пожеланиями и подбодрила тех, кто помогает делать первые шаги в жизни юных украинцев.

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— Я хочу пожелать всем воспитателям сил и терпения. Ваш вклад в будущее нашей страны очень значителен, — добавила звезда.

Напомним, что в июле Alyona Alyona рассекретила имя своего парня. Им оказался украинский DJ и продюсер VovKING, который на нашей сцене уже больше 13 лет. Артистка достаточно долго скрывала возлюбленного, и теперь готова говорить об этом публично.