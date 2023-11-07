Продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский объяснил, почему новогодние гонорары звезды отличаются от обычных. Вместе с тем, он отметил, что конкретных предложения по выступлениям на праздники артистка пока не получала.

Сколько стоит заказать выступление Оли Поляковой в новогоднюю ночь

По словам Ясинского, гонорар Поляковой всегда зависит от того, во сколько оценит свою работу команда исполнительницы. На праздники так же поднимаются цены на услуги музыкантов, гримеров, костюмеров и водителей.

До большой войны уже с 15 декабря гонорары начинали расти, однако сейчас рынок не работает системно. Поэтому приходится действовать в соответствии с ситуацией, отметил продюсер.

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— Сейчас заказ происходит таким образом: вы знаете, сколько стоит наш артист, мы готовы договариваться, делайте ваши предложения. В соответствии с этими предложениями мы считаем, что мы заплатим нашей команде, — пояснил Михаил Ясинский в разговоре со Славой Деминым.

Собеседники предположили, что гонорары артистов так называемого первого эшелона будут достигать в новогоднюю ночь не менее $20 тыс., второго — в пределах $10 тыс.

Кто заказывает выступления украинских артистов на Новый год

Предложения относительно праздничных концертов или корпоративов поступают не только от состоятельных украинцев, находящихся в стране, но и от соотечественников за рубежом. Звездные гонорары для зарубежных выступлений обычно выше, отметил продюсер Поляковой. Определить же, кто из артистов будет более востребованным на праздники, сейчас трудно, добавил Ясинский.

— Зависит от того, что за люди хотят их видеть. Если это ІТ-сектор и средний возраст коллектива до 30 лет — это одни артисты. Если это люди из большой компании и возраст до 40 — это немножко другой артист, другой вайб, — пояснил Михаил Ясинский.

Продюсер добавил, что размер гонорара на Новый год также зависит от спроса на артиста. Из-за войны на музыкальном рынке исчезла системность, остались только факторы влияния в виде возможностей и предпочтений заказчиков.