Юмористический телесериал Маски-шоу давно не снимают, но он до сих пор популярен. В чем секрет – в интервью Фактам ICTV рассказал художественный руководитель комик-труппы Маски, режиссер и актер, музыкант и художник, Народный артист Украины Георгий Делиев.

Он до сих пор работает худруком театра Маски и считает, что его пантомимы будут смотреть и через 100 лет, хотя высокого мнения и о современном юморе.

– Нормальный современный юмор. Он актуален, соответствует нынешнему времени. Но уже через год люди не будут понимать, о чем шла речь. Я же всегда старался делать какие-то вечные темы. И дело не в ярком гримме и эксцентрической игре – там конфликты, которые были и 30 лет назад, и 50, и даже 100, – считает комик.

Делиев говорит, что и через 100 лет будут такие проблемы между людьми.

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По его мнению, всегда будут начальники и подчиненные, отцы и дети, а также конфликты между мужчиной и женщиной.

Делиев сказал, что сейчас уже ничего не снимают – работают только на сцене, но спектаклей много, и сейчас планируется два новых.

Он также рассказал о своем видении пандемии коронавируса и причинах ее возникновения.

– Со скепсисом отношусь. Я не испугался, потому что редко смотрю новости и намеренно не изучаю политинформацию. Благодаря этому у меня более трезвое представление о том, что происходит в мире, в том числе о пандемии. Этому есть несколько причин. Одна из причин – это мировой кризис, который назревал последние 35 лет, – отметил комик.

Современный Делиев

Легендарный комик Георгий Делиев, создавший Маски-шоу, на котором выросло не одно поколение, основал в Одессе комедийный театр, где почти каждый вечер дает спектакли.

Ежегодно проводит фестиваль клоунады, на который приезжают комики со всего мира.

Делиев снимается в кино, пишет музыку, тексты, поет и играет на гитаре.

Несколько лет назад он создал группу Deliev`s band и даже выпустил альбом.

Фото: Георгій Делієв