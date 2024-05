Представительницы Чехии и Сан-Марино на Евровидении 2024 закрутили роман прямо во время песенного конкурса. Певица Аіко и барабанщица группы Megara Кэт Альмагро публично рассказали о своих отношениях.

После финала Евровидения 2024 Кэт Альмагро опубликовала фото, на которых позирует вместе с певицей Aiko. В кадре они обнимаются и целуют друг друга.

Кэт отметила, что хоть представителю Швейцарии Nemo удалось победить на Евровидении 2024, однако им конкурс принес гораздо больше — любовь.

Nemo won the mic but… I have to say that I won the best of Eurovision ???????????? pic.twitter.com/iPmoW6yMUB

— Kat Almagro (@katalmagro) May 12, 2024