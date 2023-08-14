Дирижер Оксана Лынив из Украины попала в скандал. Она одела футболку с надписью Wagner Power, что переводится как Сила Вагнера.

На выходных в Байройте (Германия) прошел фестиваль музыки композитора Рихарда Вагнера. В нем приняла участие и украинский диригент. Очевидно, что своим нарядом Лынив хотела почтить память композитора, однако во время полномасштабной войны в Украине любое упоминание Вагнера неуместно, ведь ассоциация с ЧВК во главе с Евгением Пригожиным очевидна.

Интернет-пользователи раскритиковали футболку Лынив. Есть и те, кто заступился за Оксану, отметив, что эта надпись напрямую относится к композитору, но большинство все же согласилось, что нужно фильтровать контексты.

Це Оксана Линів.

Всесвітньо відома українська диригентка, що представляє Україну в світі у футболці Wagner Power.

Ви скажете “Ваґнер просто писав музику, її одяг — її справи, тут очевидно не про ПВК”.

Але саме ігнорування контекстів я вважаю певним знаком людожерства. pic.twitter.com/jys4MAuQqf — Ім’я і національність (@Ukrostap) August 13, 2023

С одной стороны, композитор не виноват, что его именем назвали террористическую организацию. С другой, да, надо отстреливать контексты. Я считаю, исполнять его произведения можно, но носить подобную футболку — это создавать причудливые коннотации.

А еще Оксана Лынив не хочет отказываться исполнять российских композиторов. А я когда-то ею восхищалась.

Она еще от Чайковского и от сотрудничества во время войны с россиянами не отмазалась.

В Израиле до сих пор запрещено исполнение его произведений. Очень странное фото от Оксаны Лынив, она то точно очень хорошо понимает все возможные контексты, которых теперь еще больше.

Ну, это уже не первый раз, когда она отмечается беспринципностью, — пишут пользователи сети.

Оксана отреагировала на возмущения украинцев, однако сделала это, прикрывшись внучкой композитора Катариной Вагнер, обнародовав соответствующий пост в Facebook. В нем она опубликовала цитату Катарины, в которой та комментирует злоупотребление именем ее прадеда наемниками Евгения Пригожина.

Это не первый раз, когда Оксана Лынив попадает в скандал во время полномасштабной войны. Ранее она должна была принять участие в постановке оперы Иоланта Петра Чайковского вместе с российскими артистами. После шквала критики дирижер отказалась от этой идеи.

Фото: Оксана Лынив