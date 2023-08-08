Существует множество болезней, которые меняют жизни людей и не лечатся. Есть и такие недуги, с которыми сталкиваются миллионы людей по всему миру. К примеру, многие не способны воспринимать написанный текст на все 100%.

Дислексия — это хроническая проблема со чтением при сохранении общей способности к обучению.

Подобный недуг затрагивает не только простых людей, но и мировых знаменитостей.

Звезды с дислексией — топ-5 личностей, которым болезнь не помешала стать знаменитыми.

Арнольд Шварценеггер

В начале августа 2023 года актер и бодибилдер признался, что страдает дислексией еще с детства. Уже актером ему приходилось по несколько раз перечитывать сценарий и запоминать каждую строчку.

— Я ужасно читаю. В 1950-х годах в Австрии о неспособности к обучению не говорили, поэтому большую часть времени, когда меня просили читать вслух в классе, это было просто катастрофой и меня шлепали линейкой. Но теперь я знаю, что у меня дислексия, — поделился Шварценеггер.

Оззи Осборн

Легенда в мире музыки откровенно плохо учился в школе — ему было крайне трудно сосредоточиться на чтении. Сам Осборн заявлял, что чтение — это одна из радостей в жизни, но из-за дислексии он смог прочесть лиш несколько книг.

Кира Найтли

Голливудская звезда призналась, что у нее врожденная болезнь, из-за которой она не мога выговаривать длинные слова. В 2012 году в интервью GQ актриса призналась, что поборола недуг благодаря творчеству писательницы Джейн Остин и сценаристки Эммы Томпсон. Работы последней она любила читать в детстве и мечтала стать актрисой. Родители Киры согласились ей найти агента, если та будет хорошо учиться. Девочка сдержала свое слово.

Том Круз

Звезда Миссии невыполнимой в юном возрасте сменил более десятка школ — все из-за дислексии, которая была врожденной. Его мать также страдала от этого недуга. Впрочем, именно из-за трудностей в чтении и издевательств в школе он и стал всемирно известным актером.

— У меня была дислексия. Я плохо читал, из-за чего довольно быстро становился изгоем. Театр спас меня: там не нужно было читать – только импровизировать. Я стал человеком благодаря театру. А дислексия только приблизила меня к этому, — заявил Круз.

Киану Ривз

Популярный актер и музыкант также сталкивался с жестокостью в школе — из-за проблем со чтением он менял учебные заведения, а окончить старшие классы ему помогли логопеды. Кстати, в школах звезду Матрицы называли отсталым.