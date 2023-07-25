Возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская показала их первую переписку. В конце диалога она попросила скидку на проведение свадьбы.

В Instagram-stories Остапчук сделал репост первых СМС со своей избранницей. Из них стало понятно, что к Полтавской Владимир обратился с просьбой разблокировать его аккаунт в соцсети, о чем он уже рассказывал ранее.

За свою услугу Екатерина взамен попросила у Остапчука другую, а именно — о скидке на проведение ее свадьбы в будущем. Очевидно, ведущего развеселила такая просьба девушки, а потому он согласился.

Знакомство пары быстро переросло в роман. Недавно Остапчук рассказал, как родители приняли в семью его третью жену. Шоумен подчеркнул, для них самое главное, чтобы он был счастлив.