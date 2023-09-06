Французский режиссер, лауреат премии Оскар Мишель Азанавичус приехал в Киеве. Это его третий визит в Украину за 10 месяцев.

Новость о приезде кинорежиссера появилась в Instagram фандрейзинговой платформы United24, амбасадором которой он является. Его направление — Восстановление Украины.

Точная цель визита неизвестна, однако впереди Азанавичуса ждут насыщенные дни и много работы ради Украины.

Еще в декабре 2022 года режиссер инициировал благотворительный аукцион в поддержку нашей страны, после которого передал €125 тыс. на восстановление больницы в Изюме.

В феврале 2023-го он лично посетил Украину. Тогда Азанавичус побывал в Буче и Ирпене, после чего поделился своими впечатлениями, назвав поездку эмоционально тяжелой.

Фото: United24