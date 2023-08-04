Американский актер Марк Марголис скончался в возрасте 83 лет.

Трагическое известие сообщил его сын, актер и гендиректор Knitting Factory Entertainment Морган Марголис.

Он заявил, что отец серьезно болел, поэтому последние дни жизни провел в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке под наблюдением врачей.

Сердце Марка Марголиса остановилось вчера, 3 августа, в больнице.

Актер сыграл в 105 картинах, но больше всего запомнился зрителям по роли Гектора Саламанки в сериале Во все тяжкие.

Марголис перевоплотился в наркоторговца, который в молодости убивал людей, а в старости за это поплатился (он потерял всю семью).

Также актер известен по картинам Лучше звоните Солу (спин-офф и приквел сериала Во все тяжкие), Эйс Вентура: Розыск домашних животных, Реквием по мечте, Лицо со шрамом, Криминальные истории, Санта-Барбара, Ганнибал, Секс и город, Черный лебедь, Американская история ужасов: психбольница, 12 обезьян, Блудливая Калифорния.