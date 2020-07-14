Умер Грант Имахара — известный американский ведущий популярного шоу на Discovery Разрушители мифов и специалист по электронике и радиомеханики.

Грант Имахара внезапно ушел из жизни 13 июля в возрасте 49 лет из-за разрыва аневризмы в головном мозге.

— Наше сердце разбито после известия о смерти Гранта Имахары. Он был важной частью нашей семьи Discovery и замечательным человеком, — сообщил телеканал.

Американский ведущий также был известен по съемкам в научно-фантастическом сериале Проект Белый кролик на Netflix.

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К шоу Разрушители мифов Грант Имахара попал в третьем сезоне и снимался там до 2014 года. Там он использовал технический опыт для разработки и создания роботов. Также Имахара руководил разнообразной электроникой, которая была необходима для проверки мифов.

Кроме того, Грант Имахара работал над созданием научно-фантастических фильмов. Среди них: Звездные войны, Матрица перезагрузка, Матрица революция, Парк юрского периода: Затерянный мир, Терминатор 3: Восстание машин.

Последняя его работа — Малыш Йода из сериала Мандалорець.

В начале июля двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин погиб во время дайвинга в Австралии. Его смерть подтвердили местные чиновники.

32-летнего Пуллина нашел другой дайвер на побережье Gold Coast штата Квинсленд. Спасатели вытащили его на берег и в течение 45 минут пытались спасти жизнь спортсмена.

Источник: Hollywood Reporter