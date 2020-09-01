Сергей Вязовский умер от продолжительной болезни на 48 году жизни. Известный музыкант, экс-солист группы Фристайл в 2015 году пережил коронарную смерть после чего пять лет провел в вегетативном состоянии.

— На 48-м году жизни покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и человек, Сергей Вязовский. В 2015 году у Сергея случилась внезапная коронарная смерть. Через полчаса его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. Пять лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей, — отмечают близкие артиста.

Артист умер в немецкой клинике в Пассау. На похоронах будут присутствовать только самые близкие люди.

Смерть Нины Кирсо

30 апреля 2020 года умерла солистка группы Фристайл Нина Кирсо. Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет. О смерти знаменитости сообщили ее родственники.

Еще в 2018 году у Нины Кирсо случился инсульт. На тот момент она была одна дома. Певицу без сознания нашли друзья. 2 июня 2018 ей сделали операцию, но привести звезду в себя не удалось. Кирсо до самой смерти находилась в коме.

Источник: Kristallin