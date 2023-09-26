Шотландский актер Дэвид МакКаллум умер. Звезде сериала Агенты А. Н. К. Л. было 90 лет.

Он ушел из жизни в понедельник, 25 сентября, по естественным причинам в окружении семьи в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице. Об этом сообщил телеканал CBS.

— Дэвид был одаренным актером и писателем, его любили многие во всем мире. Он прожил невероятную жизнь, и его наследие будет вечно жить благодаря его семье и бесчисленным часам, проведенным в кино и на телевидении, которые никогда не исчезнут, — говорится в заявлении канала.

Фильмография Дэвида МакКаллума довольно не маленькая. Первую популярность он приобрел еще в 1960-х годах, когда сыграл роль в сериале Агенты А.Н.К.Л.

Сейчас смотрят

Он также снимался в фильмах Большой побег, Ночь, чтобы помнить, Эскадрилья москитов, Фрейд и сериале Морская полиция: Спецотдел.

Он также был музыкантом. Его композиция The Edge пользуется наибольшей известностью. Ее сэмплы использовал Доктор Дре,она звучит в фильме Малыш на драйве и в игре GTA IV.