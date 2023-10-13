Певица Наталья Могилевская прочла стихотворение в память о народной артистке Украины Нине Матвиенко.

Могилевская рассказала, что последний раз виделась с Матвиенко в прошлом месяце. Тогда артистка посоветовала ей стихотворение для спектакля Я вдома.

— Она мне подарила листочек и сказала: Наталочка, это стихотворение очень хорошо будет в твоем спектакле Я вдома. Она – настоящая легенда Украины, она столько сделала для того, чтобы Украина была прекрасной, еще в советское время она уже разговаривала на украинском языке. Она уже пела. А сколько в том было женственности, нежности. Какой прекрасный человек, — сказал Могилевская.

Во время спектакля в Новомосковске Могилевская зачитала фрагмент из стихотворения украинской поэтессы Галины Потопляк Коли закінчиться війна.