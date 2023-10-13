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Подарила на последней встрече: Могилевская выполнила просьбу Нины Матвиенко

13 октября 2023, 10:52
Валентина Чорна редактор ленты
Наталія Могилевська і Ніна Матвієнко
Источник: Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская прочла стихотворение в память о народной артистке Украины Нине Матвиенко.

Могилевская рассказала, что последний раз виделась с Матвиенко в прошлом месяце. Тогда артистка посоветовала ей стихотворение для спектакля Я вдома.

— Она мне подарила листочек и сказала: Наталочка, это стихотворение очень хорошо будет в твоем спектакле Я вдома. Она – настоящая легенда Украины, она столько сделала для того, чтобы Украина была прекрасной, еще в советское время она уже разговаривала на украинском языке. Она уже пела. А сколько в том было женственности, нежности. Какой прекрасный человек, — сказал Могилевская.

Во время спектакля в Новомосковске Могилевская зачитала фрагмент из стихотворения украинской поэтессы Галины Потопляк Коли закінчиться війна.

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Напомним, Нина Матвиенко умерла в воскресенье, 8 октября. Артистка не дожила до своего 76-летия два дня.

Точная причина смерти певицы неизвестна, но со слов близких подруг Матвиенко стало понятно, что она болела и пережила несколько операций.

Прощание с артисткой прошло 11 октября в Национальной филармонии. Провести Нину Матвиенко в последний путь пришли сотни поклонников и знаменитости.

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