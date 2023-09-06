Ошибок не допускает лишь тот, кто ничего не делает. Однако эта мысль касается далеко не всех тем — к примеру, касательно выбора стороны в войне Украины и России. И если многим из нас решение кажется очевидным, то есть и те, кто поддерживает РФ все эти годы — это касается и знаменитостей.

Кто из звезд зашкварился на поддержке России — далее в материале.

ASAP Rocky

Муж Рианны ASAP Rocky решил показать всему миру подвеску с символом Z, сделанным из танков. Украинцы приняли это за явную отсылку к оккупантам и военным России. После скандала в соцсетях артист удалил пост и объяснил, что символ Z относится к имени первенца — RZA.

Роберт Дауни-младший

Звезда фильмов Marvel Роберт Дауни-младший также попал в список тех звезд, которые сделали огромную ошибку. Актер не только отказался выражать свою позицию, но и появился на снимках папарацци в носках с надписью Россия. Выглядело как завуалированная поддержка кровавой страны. Впрочем, к неоднозначному образу он добавил желто-синий рюкзак.

Джонни Депп

Не успел актер Джонни Депп отдохнуть от судебных разбирательств с бывшей женой, как попал в новый скандал — якобы за поддержку России. В 2023 году появилось видео, где Депп обращается к россиянам, просит беречь себя и якобы анонсирует свой визит. После возмущения общества представитель актера опроверг эту информацию — обращение было записано для одного фильма, и оно касалось зрителей по всему миру.

Впрочем, поддержка России еще не значит, что на территории РФ тебя будут любить — недавно предательницу Ани Лорак затравили за появление на российском шоу. Артистку называют предательницей, обвиняя ее в помощи ВСУ во время войны.