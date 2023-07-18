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После развода с Квитковой: Добрынин изменил имидж

18 июля 2023, 17:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Никита Добрынин

Телеведущий Никита Добрынин сменил имидж. Он сбрил бороду, с которой все привыкли его видеть.

Так, в Instagram мужчина обнародовал фото, на котором предстал перед подписчиками иным. Он показал реакцию поклонников, а также маленького сына Льва.

Никита Добрынин сбрил бороду

  • Сразу минус 10 лет.
  • Сразу выглядишь моложе.
  • Молодой и красивый, а еще появится дополнительная площадь для поцелуев, — такие сообщения Добрынин получил от поклонниц.

Также он рассказал, что когда пришел забирать сына из садика, тот немного был в недоумении и внимательно рассматривал папу.

— Забираю сына из садика, и тут такое. Лев в шоке… Продолжает удивляться отсутствию бороды, — поделился Никита.

Никита Добрынин сбрил бороду

Почему ведущий решил изменить имидж именно сейчас — неизвестно. Возможно, просто захотелось чего-то нового.

Напомним, ранее Никита Добрынин и Даша Квиткова по-семейному отпраздновали день рождения сына. Несмотря на то, что пара развелась, они сохранили дружеские отношения ради наследника.

О своем расставании экс-супруги объявили в январе, однако официально развелись лишь в июне.

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Фото: Никита Добрынин

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