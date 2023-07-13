Блогер Катя Репяхова рассказала о проблемах со здоровьем своего мужа, артиста Виктора Павлика. Как оказалось, у звезды неполадки с сердцем, теперь нужна серьезная операция.

Об этом Катя рассказала своим поклонникам в Instagram.

Так, Виктор пошел на обследование своего сердца, и врач озвучил неутешительные выводы.

— Хожу под риском внезапной смерти — так сказал врач. Операция неизбежна, — заявил Павлик своей жене.

Впрочем, Репяхова не очень расстроилась — она настроена позитивно.

— Что касается мужа, у меня предчувствие, что у него все будет хорошо, и он переживет еще всех нас. И у нас будет дочь. Я не верю в плохое, — заверила блогер.

Также Репяхова рассказала более подробно о возникновении недуга — как оказалось, проблема с сердцем у него врожденная.

— У него врожденный порок сердца, как и у его мамы. И с возрастом один из клапанов вышел из строя и не работает. Нужно ставить искусственный, — добавила жена артиста.

После операции Виктор будет жить как прежде. Хирургическое вмешательство запланировано на осень.

Напомним, что не только у артиста проблемы со здоровьем в семье — недавно Репяхова раскрыла диагноз сына после ортопеда. Как оказалось, у малыша косолапость — это врожденная деформация стопы. Вполне возможно, что недуг исчезнет со взрослением, или же останется на всю жизнь.