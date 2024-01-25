Актер Виталий Иванченко в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о съемках в проектах Участковый с ДВРЗ, своем герое Петре Дзюбе и работе на площадке с супругой, актрисой Маргаритой Бахтиной.

Эксклюзивное интервью с Виталием Иванченко

Недавно актер Виталий Иванченко снялся в новой четырехсерийке телеканала ICTV2 ДВРЗ. Воздушная тревога. В ленте он вернулся к своему культовому герою — участковому из района ДВРЗ Петру Дзюбе.

События сериала происходят в наши дни — все персонажи будут переживать войну: ракетные и дроновые атаки, тревоги, страхи. В новой реальности участковым придется отыскивать на районе преступников, тайно работающих на врагов.

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— Виталий, как-то вы признались, что придумали суржик своему герою Петру Дзюбе. Откуда взяли эти детали и какие еще были находки?

— Я давно уже хотел сыграть такого персонажа, в котором бы люди узнавали себя, своих знакомых. Важно честно показать язык героя, чтобы он в быту говорил так, как люди в жизни.

Я сам родился на Полтавщине, в Миргороде, потом родители переехали в городок Великая Багачка. Рядом Хорол, Сорочинцы, Диканька — гоголевские города. И я решил сделать Петра Дзюбу таким полтавским парнем — веселым, с чувством юмора, искренним. Ну да, у него есть некоторые недостатки, но в жизни нет идеальных людей.

— Он еще будет раскрываться как образ?

— Обязательно! У него есть свои тайны, а вообще, он трагикомедийный персонаж. Но сейчас, после трех сезонов сериала и фильма Операция Новый год, что были показаны, — о моем герое рассказывают сами зрители. Петю Дзюбу любят даже дети — и меня это радует.

— Что дарит вам ощущение радости на площадке?

— Сама работа — я очень благодарен всем своим партнерам и съемочным группам, потому что все относились очень ответственно, и в итоге мы имеем такой хороший результат.

А еще я рад, что с первого сезона на площадке работаю с женой — Маргаритой Бахтиной. Когда мы проходили пробы, не знали, что нас ждет.

— Какие изменения постигнут Дзюбу в Воздушной тревоге?

— Жизнь всех украинцев изменилась после полномасштабного вторжения. И действительно, в новом проекте зрители увидят нашу военную современность — с атаками, убежищами, угрозой, все как в жизни. Конечно, мой герой также претерпит серьезные изменения: Дзюба будет узнаваем, но все же другой. Все остальные детали — в новом проекте, ждать уже недолго.

— У вас с Маргаритой недавно годовщина свадьбы была…

— Так и есть, это неожиданно и очень приятно! Действительно, 20 января мы отмечали 15-летие нашей свадьбы.

— Это кристальная годовщина — поздравляю вас! Расскажите, что спланировали?

— Сейчас на фоне войны мы особо ничего не празднуем — все откладываем на те времена, когда будет победа и мир. Просто были небольшие семейные посиделки.

— Вспомните какие-то важные семейные события, праздники, подарки?

— Да, есть что вспомнить, но на это дня точно не хватит! Могу рассказать, как еще до полномасштабного вторжения мы с женой сделали подарок нашему сыну. На его день рождения мы подарили трехкомнатную квартиру. Для нас это серьезное и знаменательное событие.

— У нас уже был печальный опыт: мы в первый раз вложили деньги и попали на нечестного застройщика, который кинул и нас, и многих людей. Нам повезло, мы часть вкладов смогли забрать.

Потом все совпало: и новая квартира, и день рождения сына.

— Ваш сын хочет быть актером, как его родители?

— В нашей семье важные вопросы принимаются совместно. Мы все обсуждаем, учитываем, а потом решаем, что делать. Но я бы не хотел, чтобы сын связывал свою жизнь с кинопроизводством. Мне бы хотелось, чтобы он выбрал себе более прогнозируемую специальность. Но посмотрим, как будет.

— Вы за два года уже адаптировались к тревогам, войне…

— К этому нельзя привыкнуть, потому что за этим стоит зло и смерть. Но, действительно, мы уже знаем, что делать и как вести себя. И мы никогда этого не забудем и не простим.

— Как справляетесь с подавленностью, страхами?

— Знаете, недавно мы посещали наших раненых военных в реабилитационном центре Recovery. Для них накануне Нового года телеканал ICTV2 устроил показ нашего новогоднего фильма о ДВРЗ. И там я увидел разных ребят: у кого-то не было руки, ноги, а кто-то вообще был без конечностей в очень тяжелом состоянии.

Когда я смотрел в их глаза, видел большое желание жить и победить. Мне кажется, что у них надо спрашивать, что им помогает выстоять, выжить и верить в победу, а также у их жен, мам, детей, которые также преодолевают сейчас тяжелейшие испытания.

— Недавно на улице мы встретили воспитательницу нашего сына, у которой на фронте погиб муж. Сейчас она работает в школе и делает музейную выставку — она активная, энергичная… Оказалось, что наши женщины очень сильные, в их глазах нет страха — есть энергия, цель, сила.

Откуда я это знаю? Мы с женой играем в спектакле Хостел 24/7, на который сейчас в основном приходят женщины. И этот огонь несокрушимости вижу в их глазах.

— Это ваш первый спектакль?

— Да, единственный. Мы с Маргаритой неожиданно выступили как продюсеры, пытаемся его продвигать и показывать. Но, на самом деле, это очень серьезный процесс, и спектаклем надо заниматься постоянно и упорно. Мы показываем как антрепризу в театре Леси Украинки, мы не в труппе — работаем как приглашенные актеры.

Некоторое время этот спектакль нас кормил, когда не было ничего, и половину заработанных денег мы отдавали на ВСУ. Я благодарен Господу и нашим военным, которые нас оберегают и позволяют заниматься творчеством. Низкий поклон всем нашим воинам.