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Победитель Евровидения 2019 Дункан Лоуренс сыграл свадьбу со своим бойфрендом

21 августа 2023, 15:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дункан Лоуренс

Победитель Евровидения 2019 и нидерландский певец Дункан Лоуренс показал свои свадебные фотографии.

Артист связал себя узами брака с бойфрендом, об отношениях с которым стало известно еще в 2020 году. Избранником Дункана стал автор песен Джордан Гарфилд.

Трогательные снимки со свадьбы певец опубликовал в Instagram. Известно, что церемония проходила в Швеции.

На фото видно, что парни решили пойти под венец в черных классических костюмах. Свадьба проходила в белых тонах и под открытым небом. В целом можно предположить, что важное событие в жизни пары проходило достаточно скромно и в ограниченном кругу гостей. 

Напомним, что Лоуренс обручился с Джорданом еще в 2020 году — тогда певец получил предложение от своего парня. Гарфилд назвал своего напарника красивым, добрым и талантливым человеком, а также лучшим другом.

Впрочем, некоторым звездам не суждено быть вместе — к примеру, Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари. Предположительно, все из-за слухов об измене со стороны певицы. На развод подал именно Сэм. Не исключено, что он захочет получить немного больше, чем это прописано в брачном контракте, а взамен не будет рассказывать некоторых тайн.

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