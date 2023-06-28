28 июня украинцы отмечают День Конституции. Праздник приурочен важному шагу в развитии Украины как независимого государства.

Украинские звезды также спешат порадовать своих фанатов теплыми словами и напоминают, чего нам стоит независимость сейчас.

Поздравления звезд с Днем Конституции — далее в материале.

Ведущий Юрий Горбунов напомнил, что документ, принятый в этот день в 1996 году, декларирует те ценности, за которые сражаются наши защитники на фронте.

— Основной закон нашей страны, утвержденный в 1996 году, декларирует те ценности демократического общества, за которые идет сейчас борьба нашего народа с российским агрессором! Наша Конституция признана одной из самых демократичных в мире, и мы должны помнить, что, кроме прав, имеем обязанности, — заявил шоумен.

Артистка Jerry Heil на фоне Дня Конституции призналась в любви украинскому народу.

— Вчерашнее будущее — сегодняшнее настоящее! С Днем Конституции, самый упорный, самый прогрессивный, самый продуктивный, самый талантливый, самый любимый народ! И пусть Конституция развивается вместе с нами, — добавила певица.

Звезда Настя Каменских напомнила, что Конституция значит для всех украинцев — есть права и обязанности, за которые мы боремся с агрессором и платим высокую цену.

— Благодаря Конституции мы имеем право на свободу слова, на свободное развитие нашей культуры и искусства. День Конституции Украины сегодня наполнен гордостью. Ведь мы уже, несомненно, продемонстрировали миру, что Украина — это нация непоколебимой веры, силы и несокрушимости. Верю, что победа неизбежна, и продолжаю об этом громко говорить, — добавила Каменских.

Актриса Наталка Денисенко покрасовалась с желто-синей вязаной кофте и напомнила украинцам о нашем общем доме, который сейчас защищают наши военные.

— День Конституции — тот день, когда для нас завоевали суверенность, свободу, ценность по полному праву, задокументировано! Сейчас хочется за каждый такой праздник цепляться как за соломинку и говорить о нем и благодарить! Ничего более ценного, чем наша земля и дом, быть не может, — заявила Денисенко.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво также признался в любви к Украине и заявил, что не испытывать к ней нежных чувств просто невозможно.

— Украина — она такая, какую вы видите на фото. Солнечная, с самым голубым небом, с самым свежим воздухом. Как можно не влюбиться? Готов каждый день петь об Украине песни — о ее силе, об энергии, о красоте. Я переполнен любовью и гордостью, трудно передать в словах… — признался кулинар.

Ведущая и блогер Маша Ефросинина заявила, что на День Конституции испытывает гордость за стойкость украинского народа.

— Просто космическая благодарность нашим воинам, тем, благодаря которым я могу сейчас сделать это фото. Благодаря им я могу делать вещи, которые раньше казались незначительными и обыденными, а сегодня приобрели ценность. Я низко кланяюсь тем, кто нас защищает и ценой своих жизней освобождает наши земли, — добавила Ефросинина.

Поздравления с Днем Конституции в открытках — отличная идея для тех, кто не может порадовать теплыми словами лично. Самое время поднять настроение близких и напомнить, за что мы сражаемся с агрессором.