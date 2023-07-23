Телеведущий Владимир Остапчук поделился, как его родители отреагировали на третью по счету жену. О реакции своих близких шоумен рассказал в Instagram, показав трогательный снимок.

Так, артист выложил фото, где его новая возлюбленная Екатерина Полтавская мило сидит на лавочке вместе с мамой Владимира. Один из пользователей задался вопросом, как близкие отреагировали на появлении Кати в семье — Остапчук не стал скрывать реакцию мамы и папы.

— Спросил. Цитирую: передай, что у тебя такие родители, которые хотят, чтобы ты был счастлив, — заявил ведущий.

Напомним, что ранее Остапчук рассказал о знакомстве со своей новой женой. Шоумен пошутил, что они съехались на второй встрече, а уже после познакомились. Владимир ценит в Екатерине искренность, ответственность и преданность.

Известно, что пара планирует ремонт в доме под Киевом, который Остапчук приобрел вместе со своей бывшей женой. Сама Кристина Горняк пригрозила бывшему мужу судом, ведь она хочет решить вопрос с общей недвижимостью мирно, но контакт установить не удается.