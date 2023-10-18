Певица Ольга Цибульская отказалась вести свадьбу несмотря на то, что заказчики даже не торговались. Артистка вспомнила, что у нее тогда сработала интуиция. Из-за внутренних подозрений она стала детально проверять информацию о предстоящем празднике, и захотела предварительно встретиться с невестой и женихом по видеосвязи. Однако получила отказ, а вместе с ним просьбу — чтобы выход ведущей на праздничной церемонии состоялся под советский хит Муслима Магомаева со словами “Ах, эта свадьба пела и плясала”.

— Говорят, вы бы под эту песню с гостями всеми поздоровались, а потом уже себе на украинском вели. Говорю “идите нах*й” — и положила трубку, — рассказала Цибульская в разговоре со Славой Деминым.

Вместе с тем артистка призналась, что отказ стоил ей значительной суммы, ведь за ведение свадьбы она могла заработать $10 тыс. Однако Ольга убеждена, что поступила правильно, и очень возмущалась из-за того, что люди не понимали причины ее несогласия.

— Говорят, что он уже умер, тот артист. Но это песня еще из Советского Союза. Я говорю, вы понимаете, что из-за этих всех нарративов мы сегодня имеем то, что имеем, — отметила певица.

Заигрывание с советским прошлым Ольга Цибульская считает некорректным, особенно в условиях полномасштабного вторжения российских оккупантов.

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Напомним, ранее певица Оля Полякова сравнила себя с Робином Гудом из-за прокурорской свадьбы во Львове. Подписчики предъявили ей претензии за выступление на роскошном празднике во время войны и интересовались состоянием заказчиков. Аристика напомнила, что финансовый аудит проводят соответствующие органы, и отметила, что сама честно зарабатывает деньги. Также поп-звезда предложила активным корреспондентам создать сайт вроде Миротворца, чтобы артисты знали, у кого можно выступать на свадьбе, а у кого — нет.