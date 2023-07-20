Украинская певица Alyona Alyona рассекретила имя своего парня через TikTok и Instagram.

Так, в соцсети звезды появилось ролик, где она показывает снимок малыша — это парень артистки в юности. Угадать личность по такому фото — невозможно, но артистка отметила его аккаунт под видео.

Также певица в Instagram показала, как помогает ему чистить черешню.

— Чем рэперша занимается вечером перед сном. Сейчас будет чистить вишню, — заявила артистка и отметила аккаунт своего парня.

Как оказалось, парень певицы — украинский диджей и продюсер VovKING. На музыкальной сцене он с 2010 года, где пробовал себя в разных стилях — от дабстепа до DnB.

Артист также работал и с другими известными личностями в украинской музыки — вместе с группой O.Torvald и DJ Tapolsky записал альбом Використовуй нас. VovKING — частый гость на различных фестивалях электронной музыки, и он умело собирает зрителей на стримах в YouTube.

Alyona Alyona впервые заговорила о новых отношениях на День Святого Валентина. Тогда звезда заговорила о важности любви самого себя и заявила, что ее парень постоянно указывает на эту проблему ей.