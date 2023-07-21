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Им восхищался Фрэнк Синатра и с ним пела Леди Гага: умер Тони Беннетт

21 июля 2023, 16:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тони Беннетт
Источник: Getty Images

Ушел из жизни культовый американский эстрадный певец Тони Беннетт. Ему было 96 лет.

Причина смерти неизвестна, однако в 2016 году у Беннетта была диагностирована болезнь Альцгеймера. О смерти исполнителя сообщила публицист Сильвия Вайнер.

Несмотря на свою болезнь, Тони выступал до последнего, а свой последний альбом он выпустил совместно с Леди Гагой — в 2021 году. Это вторая общая пластинка артистов, первая вышла в 2014-м.

Более того, свое восхищение им не скрывал певец Фрэнк Синатра. В 1965 году в одном из интервью он говорил, что Беннетт является для него лучшим певцом, который доносит до слушателя то, что композитор имеет в виду.

На счету Тони более 70 альбомов, которые принесли ему 19 конкурсных Грэмми. Также Беннет рисовал картины.

К его 80-летию был приурочен выход альбома дуэтов, записанных с такими звездами, как Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Уандер, Джордж Майкл, Кристина Агилера и Селин Дион. Пластинка стала самой успешной за всю предшествующую карьеру, добравшись в Billboard 200 до третьей позиции.

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Источник
NYT
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