Нотариус Кристина Горняк, которая также является экс-супругой ведущего Владимира Остапчука, неожиданно обратилась к новой возлюбленной шоумена.

Так, недавно Екатерина Полтавская посетила дом, который Остапчук приобрел в браке с Горняк. На фоне этого кто-то из поклонников Кристины спросил у нее, не обижается ли она на Катю. Та в свою очередь решила обратиться к ней, отметив, что знает — она читает ее блог.

— Я не обижаюсь, каждый поступает так, как воспитанный… Но я знаю, что меня читает Екатерина. Поэтому прежде чем планировать сносить стены в нашем с Владимиром общем доме, который мы строили еще в браке и пока не поделили, желательно со мной это вопрос решить. Выкупите мою часть, например, а затем сносите, что хотите, стройте и живите. Потому что как-то это совсем некрасиво получается воровать, — подчеркнула Кристина.

Также она упомянула соответствующую статью из Семейного кодекса Украины о совместно нажитом имуществе в браке. А потому попросили, чтобы дом не трогали, пока не решат все вопросы с ней.

— Все остальное — воровство общего имущества. Хотелось бы, чтобы в моем доме стены не сносились, пока мы не решили вопрос, особенно те, кому он не принадлежит, — сказала она.

Напомним, Остапчук с новой возлюбленной посетил дом, который он строил с бывшей женой. От туда Екатерина поделилась несколькими постами, показав, что строит на жилье уже свои планы.

Впрочем, экс-жена Остапчука прокомментировала визит его новой избранницы в ее дом, подчеркнув, что 50% принадлежат ей.