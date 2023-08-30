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Не нужно сидеть и ждать победы! Елена Фроляк рассказала, как спасается от выгорания

30 августа 2023, 09:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Не нужно сидеть и ждать победы! Елена Фроляк рассказала, как спасается от выгорания
Источник: ICTV

Руководитель информационной службы телеканала ICTV и ведущая марафона Эдины новини Елена Фроляк заговорила о выгорании. Также она рассказала, удается ли ей планировать жизнь во время войны.

Елена говорит, несмотря на то, что периодами тяжело, решила не погружаться в депрессивные состояния, а жить своей жизнью. Об этом она рассказала в интервью WoMo.

— Наверное, это качели: сегодня ты приподнята, завтра опускаются руки, а послезавтра накрывает чуть ли не депрессия. Война такие колебания очень усилила. Сегодня, когда читаешь, что наши продвинулись на Востоке, а завтра, что на этом же участке есть определенные успехи у оккупантов, становится трудно, но это война, — сказала Фроляк.

Сейчас спасается конкретными действиями, например, давно планировала начать ремонт в ванной комнате и вот уже сделала его. Говорит, очень погрузилась в процесс, а потому советует находить занятия, загружать себя делами или волонтерить.

— Не надо сидеть сутками за компьютером и ждать победы! Лучше купить и отвезти лекарства в ближайший волонтерский хаб или позаботиться о пожилых соседях, привести в порядок клумбы под домом, — рекомендует Фроляк.

Признается, полномасштабная война никак не повлияла на то, что она продолжает настойчиво планировать жизнь.

— Мне очень нравится выражение: У кого нет планов, тот планирует неудачу. Последние полтора года я много читаю, точнее сказать, глотаю книги. С последнего Книжного арсенала вышла с такой кучей новинок, что меня за ними не было видно, — поделилась Елена.

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