Охранник американской певицы Тейлор Свифт поддержал Израиль и вступил в ряды ЦАХАЛа.

Как сообщается, до приезда в США мужчина служил в армии обороны Израиля. Сейчас он принял решение вернуться на родину, поскольку не мог оставаться в стороне и смотреть, как гибнут люди.

— У меня прекрасная жизнь в США, работа моей мечты, отличные друзья и уютный дом. Я не должен был приезжать сюда, но я не мог стоять в стороне, когда семьи убивали и сжигали живьем в своих домах, — отметил охранник.

Он призвал других тоже не стоять в стороне, сложа руки, чтобы не быть на неправильной стороне истории.

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— Назвать этих террористов животными оскорбительно для животных всего мира, — добавил он.

Напомним, охранник Тейлор Свифт стал известным после одного из ее концертов. Он тщательно осматривал толпу на предмет потенциальных угроз, тогда фанаты артистки говорили, что ему понадобилось шесть секунд, чтобы сканировать всех.