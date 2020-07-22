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Фото Персони

Настя Каменских поделилась горячим фото в бассейне

22 июля 2020, 16:31
Ольга Тыщук
Настя Каменских поделилась горячим фото в бассейне

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась горячей фотографией в Instagram.

На снимке Настя позирует в ярком купальнике, который подчеркивает фигуру. Такое фото вызвало фурор среди подписчиков.

— Шикарная, сочная, с ума сойти, красотка, — комментировали фоловеры.

Певица подписала фото:

— Эти жаркие летние утра.

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Напомним, Настя Каменских выпустила новую песню La cuarentena. Исполнительница спела о карантине на пяти языках: украинском, английском, испанском, русском и турецком.

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