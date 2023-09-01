Вот и наступил праздник первого звонка — День знаний. 1 сентября родители ведут своих детей в школу, чтобы те начали новый учебный год и окунулись в мир науки.

Знаменитые родители не исключение, этот радостный и одновременно волнующий день они разделили со своими наследниками. Кто из звезд повел детей в школу, далее в материале.

Мультиартист Дмитрий Монатик показал фото, на котором изображен с женой Ириной и их двумя сыновьями возле учебного заведения. Певец пожелал детям хорошего учебного года настолько, насколько это возможно во время войны.

— Родители, сил вам и терпения. Учителя, спасибо вам за смелость и жажду создавать наше яркое будущее! Спасибо ВСУ за то, что большинство школ открыли свои двери и дети пошли в школу оффлайн! Верим и все вместе работаем для того, чтобы в ближайшее время каждая украинская школа открыла свои двери и проводила уроки под мирным небом, — подчеркнул исполнитель.

Ведущий Нового канала Александр Педан повел младшего сына Марка в первый класс. Он отметил, что гордится тем, что сын будет учиться в свободной и независимой Украине.

Педан пожелал всем родителям, детям и учителям вдохновенного, трудолюбивого и спокойного учебного года.

— Помните, что наши дети точно не должны не иметь возможности учиться, потому что именно на их плечах будущее Украины, за которое боремся сверхусилиями. Слава Украине, — написал ведущий.

11-летний сын актрисы Ксении Мишиной также начал новый учебный год. Артистка отметила, что темные времена порождают сильных людей, которые в свою очередь порождают светлые времена.

Певица Алина Гросу решила поностальгировать и вспомнить, как в первый класс шла она. Сегодня же это делает ее младший брат.

— Хочется пожелать всем сил в новом учебном году. Пусть он пройдет с удовольствием, легко, комфортно, с поддержкой педагогов и в кругу настоящих друзей! Пусть будет у вас всегда желание возвращаться в школу, впереди ждут интересные приключения и ни грамма не будет слез, обид, непонимания и буллинга. Родителям — терпения, — написала Гросу.

Пошла в первый класс и младшая дочь шоумена Дяди Жоры. Его супруга Наталья Мичковская обнародовала фото Амины, а также снимки, на которых супруги изображены вместе с девочкой.

Поринули в знания и дети телеведущего СТБ Григория Решетника. Дмитрий пошел в первый класс, а Иван — в четвертый.

Блогер Сабина Мусина отправила дочь в восьмой класс. По этому поводу предпринимательница сделала трогательное видео, в котором объединила все первый звонки девочки, показав, насколько она выросла.

Ролик Сабина сопроводила не менее трогательными словами, назвав Киру лучшей своей частью.

— Обещаю продолжать воспитывать себя возле тебя. Обещаю всегда помнить о главном: не бывает плохих детей — есть дети, которым плохо. Обещаю быть терпеливой рядом с тобой, не обещаю не ругать, но обещаю ругать с любовью. Обещаю не обещать, что дальше будет легко. Обещаю, что ты всегда будешь чувствовать безопасность рядом со мной, даже если ее нет. Я люблю тебя, моя жизнь, — написала Мусина.

Певица Ирина Федишин также состоит в числе тех мам, которые сегодня повели детей в школу. Ее сын Юрий уже в шестом классе, а Олег — в третьем.

Артистка поздравила всех с началом учебного года, пожелав, чтобы он был спокойным и успешным.