Солистка группы Каzка Александра Зарицкая поделилась архивным видео, на котором возлюбленный Павел делает ей предложение.
Зарицкая показала, как ей сделали предложение в Венеции
По случаю Дня влюбленных, который отмечали 14 февраля, Александра обнародовала архивное видео. В нем показано, как Павел делает Зарицкой предложение, становясь перед ней на колено. Артистка принимает кольцо, целует своего жениха и обнимает.
— Архивное видео, безлимитно оживляющее эмоции, — написала певица под роликом.
Поклонники Александры в комментариях отметили, что влюбленные выглядят счастливыми.
- Невероятные.
- Такие крутые эмоции! Кайфуйте от жизни!
- Такие настоящие и счастливые! Тут, в моменте.
- Это невероятно мило.
- Невероятные эмоции. Счастья вам.
К слову, ранее Зарицкая рассказывала, как бойфренд сделал ей предложение, однако кадрами сокровенного момента не делилась. Тогда Александра сказала, что было это в Венеции, ее парень очень переживал и тщательно подошел к этому вопросу, чтобы все прошло красиво.