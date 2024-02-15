Солистка группы Каzка Александра Зарицкая поделилась архивным видео, на котором возлюбленный Павел делает ей предложение.

Зарицкая показала, как ей сделали предложение в Венеции

По случаю Дня влюбленных, который отмечали 14 февраля, Александра обнародовала архивное видео. В нем показано, как Павел делает Зарицкой предложение, становясь перед ней на колено. Артистка принимает кольцо, целует своего жениха и обнимает.

— Архивное видео, безлимитно оживляющее эмоции, — написала певица под роликом.

Поклонники Александры в комментариях отметили, что влюбленные выглядят счастливыми.

Сейчас смотрят

Невероятные.

Такие крутые эмоции! Кайфуйте от жизни!

Такие настоящие и счастливые! Тут, в моменте.

Это невероятно мило.

Невероятные эмоции. Счастья вам.

К слову, ранее Зарицкая рассказывала, как бойфренд сделал ей предложение, однако кадрами сокровенного момента не делилась. Тогда Александра сказала, что было это в Венеции, ее парень очень переживал и тщательно подошел к этому вопросу, чтобы все прошло красиво.