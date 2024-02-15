Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персоны

На фоне Венеции: Зарицкая показала, как ей сделал предложение возлюбленный

15 февраля 2024, 08:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Олександра Заріцька пропозиція
Источник: Kazka

Солистка группы Каzка Александра Зарицкая поделилась архивным видео, на котором возлюбленный Павел делает ей предложение.

Зарицкая показала, как ей сделали предложение в Венеции

По случаю Дня влюбленных, который отмечали 14 февраля, Александра обнародовала архивное видео. В нем показано, как Павел делает Зарицкой предложение, становясь перед ней на колено. Артистка принимает кольцо, целует своего жениха и обнимает.

— Архивное видео, безлимитно оживляющее эмоции, — написала певица под роликом.

Поклонники Александры в комментариях отметили, что влюбленные выглядят счастливыми.

Сейчас смотрят
  • Невероятные.
  • Такие крутые эмоции! Кайфуйте от жизни!
  • Такие настоящие и счастливые! Тут, в моменте.
  • Это невероятно мило.
  • Невероятные эмоции. Счастья вам.

К слову, ранее Зарицкая рассказывала, как бойфренд сделал ей предложение, однако кадрами сокровенного момента не делилась. Тогда Александра сказала, что было это в Венеции, ее парень очень переживал и тщательно подошел к этому вопросу, чтобы все прошло красиво.

Читайте также:
Заріцька казкаХочется семью: Зарицкая призналась, когда планирует сыграть свадьбу

Теги
Kazka Александра Зарицкая
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь