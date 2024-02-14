Певица Оля Полякова в День святого Валентина посвятила пост в соцсети своему продюсеру Михаилу Ясинскому. Ему 14 февраля исполнилось 47 лет.

Оля Полякова в День влюбленных поздравила своего продюсера

Артистка сообщила подписчикам, что на сегодня приходится не только День влюбленных, но и день рождения Ясинского, с которым она встретилась, чтобы “создать солнце”, что согревало бы их самих и других людей.

— И у нас получилось! Твоя вера, масштабное мировоззрение, творческое мышление объединяют вокруг людей, заряжают делать роскошные проекты! Я желаю тебе не терять твоего философского взгляда на жизнь и творческого вдохновения! Будь здоров и счастлив! И мира всем нам! — пожелала Михаилу певица.

К поздравлениям и пожеланиям присоединились подписчики Поляковой. Пост о своих 47 годах сделал и сам Михаил. Он анонсировал изменения в формате своей работы, поразмышлял об астрологии и поделился, с какими мыслями встретил день рождения.

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— Я счастлив от мысли о том, что имею много планов, кучу энергии и сил воплотить их в жизнь! Сегодня я вижу в людях вокруг себя уже взрослых людей, которым я верю, в которых я верю и которые могут доверять мне. Мы должны уже договариваться как партнеры. А это совсем другой опыт, — написал Михаил Ясинский.

Фото: Михаил Ясинский

Фото: Михаил Ясинский