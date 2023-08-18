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Мурашки по коже: Виталий Козловский приехал на Краматорский вокзал

18 августа 2023, 16:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Виталий Козловский

Украинский певец Виталий Козловский посетил Краматорский вокзал и поделился своими эмоциями. Ролик он показал поклонникам в Instagram.

Сейчас музыкант защищает Украину с оружием в руках — не исключено, что на Краматорском вокзале он оказался во время дислокации. Впрочем, это место вызывает у актера далеко не позитивные эмоции, учитывая недавние события. 

— Мурашки по коже. В прошлом году здесь произошло очень много горя.., — заявил Козловский.

Напомним, что 8 апреля РФ совершила обстрел Краматорского вокзала, в котором погибло более 50 человек и более 100 были ранены. Страна-террорист цинично сбросила кассетные боеприпасы, когда украинцы эвакуировались из города. 

Напомним, что с начала лета Виталий решил пойти служить. Артист прошел курс молодого бойца и присоединился к Гвардии наступления в бригаде Рубеж. За летний период Козловский показал быт военных на фронте, и даже показал нежданных гостей — грызуны поселились с ним в блиндаже, и наши военные были не против. Похоже, они подкармливают маленьких обитателей леса.

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Теги
Война в Украине Виталий Козловский Краматорськ
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