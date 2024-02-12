Украинская певица Джамала трогательно поздравила свою маму с днем рождения. В честь юбилея близкого человека, Джамала показала архивное фото, на котором ей 14 лет.

Как выглядела Джамала в 14 лет: архивное фото с мамой

В Instagram Джамала опубликовала два снимка с мамой Галиной Тумасовой. Первый — архивное фото, на котором певице всего 14 лет. По словам Джамалы, это ее первая с мамой поездка в Киев и первое посещение McDonald’s.

Второй снимок уже из свежих — на нем певица обнимает маму и улыбается на камеру. К фото звезда добавила теплые слова и пожелания своему близкому человеку.

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— Моя самая лучшая в мире мамочка. Сегодня у тебя юбилей, и для меня тебе всегда 25! Ты научила меня самым важным и мудрым вещам, веришь и поддерживаешь меня в трудные моменты. Рядом с тобой мне легко и спокойно, — начала свою мысль Джамала.

Певица также поблагодарила маму за советы, веру и силу.

Пользователи сети в комментариях отреагировали на праздник в семье звезды и присоединились к поздравлению.

Напомним, что это не первый праздник для певицы этой зимой. В начале февраля стало известно, что Джамала беременна в третий раз. Об этом она заявила в Instagram, опубликовав фото с округленным животом.