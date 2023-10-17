Победительница конкурса Мисс Украина Вселенная-2021 Анна Неплях поделилась результатами похудения за полгода.

В сториз на личной странице в Instagram она призналась, что в апреле ее вес составлял 71 кг. За полгода Неплях сбросила 12 кг.

Анна начала худеть из-за проблем со здоровьем, от которых хотела избавиться.

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— Это не о том, что в любом весе хорошо. Нехорошо, потому что у меня появилась протрузия в пояснице, которую я залечивала два месяца. Давление постоянно скачет. Чрезмерное употребление алкоголя. Питаюсь я правильно, без ограничений, но вместе с тем, не люблю жирное, жареное и мучное, — написала она.

Неплях рассказала, что похудеть ей помог отказ от алкоголя и работа над своим ментальным здоровьем. Сейчас Анна не употребляет углеводов и придерживается кетодиеты.

— Алкоголь — преждевременное старение и чрезмерный сахар. Ментальное состояние. Я никогда так не чувствовала безопасность и доверие к Вселенной, как сейчас. Сейчас я даю себе прожить все эмоции, не быть 24/7 сильной, проговариваю свои страхи. Я больше не защищаюсь и не обороняюсь. Никаких фантастических ограничений. Если я чего-то очень хочу — съем. Но сейчас я выбираю еду, которая заботится обо мне и моей молодости и здоровье, — поделилась Неплях.

Тем, кто хочет похудеть, Анна советует в первую очередь обратить внимание на свое ментальное состояние.

Неплях отмечает, что не стоит гнаться за цифрами и размерами, нужно выбирать образ жизни, а не диету.

Также Анна советует не ставить себе временных ограничений, поскольку это приводит к стрессам, срывам и расстройствам пищевого поведения.