Певец Melovin уже 121 день обходится без алкоголя. Такую аскезу исполнитель принял, чтобы побороть собственную зависимость. Ведь в течение определенного времени крепкие напитки были неотъемлемой составляющей его жизни.

— Я, наверное, мог бы назвать себя алкоголиком в то время, — откровенно признал артист в интервью Люкс ФМ.

Melovin рассказал, что употреблял джин, виски и ром, смешивая их с соками и сладкими газированными напитками. Наконец, 26-летний певец понял, что пришло время остановиться.

— Это не добавляет тебе здоровья плюс ментальность. Мне кажется, жить без алкоголя гораздо эффективнее и интереснее. Когда ты помнишь каждый свой момент, каждый день — это класс, — поделился исполнитель.

Также Melovin отметил пагубное влияние крепких напитков во время войны. По его мнению, алкоголь не помогает расслабиться, а способен вогнать в еще большее отчаяние.

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Напомним, о борьбе с зависимостью от спиртного рассказал и бывший муж Памелы Андерсон, музыкант Томми Ли. По собственному признанию артиста, по молодости он выпивал семь литров водки ежедневно.

Фото: Melovin