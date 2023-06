Солист OneRepublic Райан Теддер собирается выступить в России. Группа поддерживает Украину, но певец уже имеет свои планы касаемо выступлений, чем спровоцировал настоящий скандал.

Артист опубликовал в Twitter мысли о том, что после окончания войны OneRepublic снова выступит перед россиянами, поскольку им “пришлось отменить свои концерты в РФ в прошлом году”.

Своими словами он вызвал настоящий шквал критики в свою сторону — артисту напомнили, что война идет на территории Украины, где россияне прямо сейчас уничтожают города и убивают мирных жителей ежедневными обстрелами и штурмом.

Спустя время Теддер удалил свою публикацию, и опубликовал новый пост. В нем он заявил, что всегда будут недовольные его словами, и не зависит от чужих мнений.

Reason I left Twitter in the first place years ago…. Regardless your opinion or statement — half the people hate it, half love it, no matter what your intentions you’re asking for hate. Bye.

— Ryan Tedder (@RyanTedder) June 24, 2023