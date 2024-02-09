Певица Анна Тринчер раскритиковала украинцев за границей. Артистка отметила, что не ставит всех под одну гребенку, поскольку такое впечатление у нее возникло именно на отдыхе на Бали.

Анна Тринчер показала разговор с россиянином на Бали

В Instagram-stories певица опубликовала отрывок разговора с гражданином страны-агрессора. Из видео стало ясно, что его удивила категорическая позиция Анны относительно россиян. В частности, мужчина говорит, что Анна дала ему понять настоящее настроение украинцев, поскольку у тех, кто на Бали, такого нет.

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— Они не в контексте, они не видят смертей, они не собирают парням на машины, не хоронят своих братьев на руках, которых убивают. До свидания, — лаконично ответила ему Тринчер.

Позже певица добавила, что украинцы за границей легитимизируют россиян.

— Они с ними общаются, работают, дружат, спят, строят отношения, а по возвращению домой получают российские ракеты в свои дома, — подчеркнула Анна.

Также артистка отметила, что не хотела обидеть осознанных украинцев за границей, ведь у многих есть четкая гражданская позиция.

— Но, к сожалению, на Бали таких большинство… Практически все, — подытожила Тринчер.