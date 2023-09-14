Актриса Эмбер Херд надевала костюм Мерси из видеоигры Overwatch для бизнесмена Илона Маска, когда они были парой. Это подтвердил сам предприниматель, обнародовав фото экс-возлюбленной в образе.

Сперва подробности личной жизни Маска появились в его биографии, автор которой Уолтер Айзексон. В ней он рассказал, что Херд заказала костюм после того, как Маск сказал ей, что она похожа на персонажа видеоигры. Судя по всему, пошит он был для ролевых игр.

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— Поэтому она потратила два месяца на разработку и заказ костюма с ног до головы, чтобы они могли разыграть ролевую игру, — говорится в отрывке биографии.

Поэтому Маск решил не просто словами подтвердить это, но и показать фото Эмбер в костюме. Также в комментариях бизнесмен отметил, что это было потрясающе.

Напомним, Эмбер Херд и Илон Маск встречались в 2016-2017 годах.