Жена Виктора Павлика Катя Репяхова поделилась подробностями здоровья их двухлетнего сына. Блогер пошла вместе с малышом в клинику, и рассказала об этом в Instagram.

— Шла в клинику достаточно веселой, а вышла убитой. Ребенок мокрый. Мы согласились сдать Мише кров с вены — это просто ад на земле. Восемь пробирок — их них только две сделали. Без катетера и иголка в ручке. Затем иголка выскочила, и врач начала искать вену на другой руке. Мы просто встали и вышли оттуда, — заявила Катя.

В итоге, никаких диагнозов или показателей Репяховой не сказали — сообщили, что “нужно разбираться”. Блогер добавила, что, возможно, придется ехать в Израиль. Катя также расплакалась в авто и заявила, что у нее отчаяние.

В итоге Михаилу назначили кучу дорогих анализов.

— Один из них 15 тыс. грн, а второй 3 тыс. Лишь бы это не было зарабатыванием денег. А еще нам прописали лекарства, которые доступны только в их аптеке — они стоят 4 тыс., — заявила Репяхова.

Затем блогеру показали результаты анализа за 15 тыс. грн.

— Короче, мне такого наговорили, что я в шоке. Утверждали, что я переболела инфекцией или Covid-19 во время беременности, из-за чего Миша и не разговаривает. А еще у него родовая травма. Меня запугали, а в выписке написано только одно: задержка психоречевого развития, — пожаловалась на клинику Катя.

Жена Павлика предупредила своих подписчиц, чтобы они не попали в такую неприятную ситуацию с дорогими анализами и мнимыми диагнозами.

— Может, этот врач и хороший, но продавать несертифицированные бады и предлагать анализ, который делают только они — не ок. Прокалывать руку малыша, когда он в истерике — также не ок. Они хотели на мне заработать — на кону было 20 тыс. грн, но не получилось. Я встала и ушла, — заверила Катя.

Напомним, что недавно Репяхова раскрыла диагноз сына после ортопеда. У малыша диагностировали косолапость, которая может исчезнуть с возрастом, или остаться на всю жизнь.