Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Иракли Макацария окрестил своего сына и поделился снимками с церемонии

12 июля 2023, 19:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Иракли Макацария

Главный герой романтического реалити Холостяк 6 Иракли Макацария окрестил своего ребенка. Радостным событием он поделился с поклонниками в Instagram, показав семейное фото.

Так, на снимке он позирует со своей 21-летней женой Лизой Чичуа и их маленьким сыном Георгием. Правда, пара решила скрыть лицо мальчика эмодзи — видимо, чтобы не сглазили.

Іраклі Макацарія

Сейчас смотрят

Сама Лиза также показала, как проходила церемония крещения в кругу близких и друзей. Она была со своим малышом в церкви, а также позировала на улице под лучами солнца.

Іраклі Макацарія Іраклі Макацарія

Напомним, что Иракли Макацария впервые стал отцом 2 июня. Экс-холостяк не смог сдержать слез от такой радостной новости.

О беременности Лизы стало известно еще в феврале 2023 года — тогда будущая мама случайно показала свой круглый живот. Однако, пара пыталась скрыть этот факт, а уже в мае Иракли признался, что готовится стать отцом.

Женитьба Макацария состоялась в июле 2022 года. Церемония была организована в Грузии, куда было приглашено большое количество гостей и близких.

Читайте также:
ИраклиИракли Макацария женился на 20-летней избраннице: как прошла свадьба

Теги
Иракли Макацария
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь