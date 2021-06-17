Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что снимала роды на камеру.

Репяхова поделилась впечатлениями от родов, отвечая на вопрос в Instagram.

— Я думала, что переждать надо только то, что происходит до эпидуралки. Но я не знала, что все, что до эпидуралки — это вообще ничего. Да, схватки сильные, болезненные, но с потугами это не сравнить, — отметила Катя.

По словам Екатерины, она не знала, что потуги и рождение ребенка происходят без анестезии.

— То есть ты все должен чувствовать. Я этого не знала, и была к этому не готова, — пожаловалась Репяхова.

Она рассказала, что потуги это было самое страшное.

— Я не хочу пугать девушек, которым еще предстоит рожать, я и сама еще хочу рожать, но через это должна пройти каждая женщина, — добавила Репяхова.

Также жена Павлика отметила, что роды прошли хорошо, без разрывов.

Роды Репяхова снимала на камеру.

Утром 15 июня стало известно, что жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила сына Михаила.

Это первый ребенок для 27-летней Репяховой и четвертый для 55-летнего Павлика.