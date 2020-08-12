Экс-порнозвезда Миа Халифа продает «знаменитые» очки ради жертв взрыва в Бейруте

Бывшая порнозвезда Миа Халифа продает «знаменитые» очки, чтобы собрать $100 тыс. lля жертв взрыва в ливанском Бейруте.

Очки, в которых Халифа снималась в фильмах для взрослых, сейчас продаются на eBay на аукционе, который достиг 189 заявок.

За первые 6 часов лот продавался за $11 400, а к вечеру торги были на отметке в $100 тыс., рассказала Халифа.

Экс-порнозвезда заявила, что все деньги от продажи направит в ливанский Красный Крест.

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Взрыв в Бейруте

Тысячи людей пострадали и многие погибли в результате взрыва в Бейруте на портовом складе 4 августа.

Взрыв разрушил здания и другое имущество людей на расстоянии шести миль.

Фото: miakhalifa