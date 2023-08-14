Кейт Миддлтон пытается наладить отношения королевской семьи с принцем Гарри. Супруга наследника британского престола принца Уильяма звонит его младшему брату по ночам, чтобы помириться.

Отношения у принца Гарри с королевской семьей испортились с появлением его жены Меган Маркл. Сейчас герцог Сассекский не общается с братом, чему поспособствовали разнообразные факторы.

Кейт Миддлтон хочет аннулировать конфликт, чтобы “проложить путь к долгосрочному миру со всей семьей”. Она связывается с принцем Гарри поздно вечером, поскольку не хочет обострять и так тяжелую ситуацию между своим мужем и его братом.

— Уильям очень ясно дал понять, что он еще не готов сесть за стол переговоров с Гарри, — сказал близкий источник к королевской семье.

Также Миддлтон иногда связывается с Гарри, чтобы его поддержать и дать советы. Например, так было, когда Spotify разорвал контракт с ним и Меган Маркл из-за их невысокой производительности. А топ менеджер платформы и вовсе назвал супругов мошенниками.